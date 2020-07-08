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Семья
Болгария до конца июля закрыта для туристов из Молдовы
08.07.2020

Режим ЧС в связи с масштабным ростом распространения коронавирусной инфекции.

До конца июля Болгария будет находиться в режиме усиленного санитарно-эпидемиологического контроля в связи с COVID-19. Вопреки надеждам потенциальных туристов власти решили продлить в стране режим чрезвычайной ситуации. Санитарные службы Болгарии провели за последние сутки 923 теста на коронавирус и выявили 63 случая заражения.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения Болгарии, в республике вводится усиленный контроль за соблюдением карантинных мер.

В настоящее время они сводятся к обязательному ношению масок в общественных местах, соблюдению дистанции минимум в 1,5 метра и ограниченному посещению массовых мероприятий.

Напомним, что ранее премьер-министр государства Бойко Борисов посчитал нецелесообразным ужесточать меры. "Каждый имеет право сам вернуться домой и закрыться там", - отметил он. Это дало жителям Молдовы определённые надежды на то, что с 15 июля в Болгарию по побережье Черного моря можно будет ездить. Но - не судьба пока.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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