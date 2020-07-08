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Игорь Додон потребует от руководства Приднестровья убрать КПП с «границ»
08.07.2020

Предстоит встреча между президентом Молдовы и Вадимом Красносельским.

Глава государства заявил, что на встрече с лидером Приднестровья будет настаивать на ликвидации незаконно установленных контрольно-пропускных пунктов, которые были сооружены в Зоне безопасности властями Левобережья.

Игорь Додон отмечает, что эти КПП являются серьезным препятствием для свободного и комфортного передвижения людей на обоих берегах Днестра.

Президент также рассказал, что граждане Молдовы, которые проживают в Зоне безопасности, могут перейти на правый берег и вернуться обратно через Дубоссары.

- Проблема также должна быть решена для жителей Левобережья, – заявил президент в эфире одного из телеканалов.

Во время встречи в июле месяце этого года между Игорем Додоном и Вадимом Красносельским будут обсуждаться важные вопросы для жителей всего региона.

Автор: Михаил Генчу


 
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