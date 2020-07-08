8 Июля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Семья
Трогательные кадры - момент спасения брошенного в винограднике младенца попал на видео
08.07.2020

Малыша бросили голеньким в колючие кусты. О чем думала мать малыша, бросившая его без защиты на землю и летний солнцепек, неизвестно.

Свидетелям произошедшего удалось заснять удивительно трогательные кадры спасения малыша, брошенного на одном из виноградников в селе Кристешты Ниспоренского района.

На записи видно, как присутствующие сначала срезают кусты и заросли, чтобы добраться до малыша. Все они шокированы неожиданной находкой. Испуганные, но все они были рады, что им удалось найти и спасти новорожденного мальчика.

Спасителям удалось сразу же вызвать сельскую медсестру и подыскать кормилицу из местных женщин.

Первыми, кто услышал плач ребенка, были работавшие в поле супруги, которым и в голову не пришло, что в зарослях колючих кустов кто-то мог бросить собственного ребенка.


 
Количество просмотров:
114
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.