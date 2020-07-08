Фотофакт: на месте снесенных торговых площадей в Кишиневе будет современный рынок

Вице-претор столичной Ботаники Юрий Витнянский разъяснил ситуацию.

– Большое количество жителей Ботаники задаёт вопрос, что будет вместо рынка под открытым небом, который располагался на тротуаре проспекта Дачия на пересечении с улицей Матея Милло. На этом месте будет построен современный рынок (коммерческий центр), который предполагает размещение торговых мест, административных офисов и обустройство подземной парковки.

Земля находится в частной собственности. Владелец, который будет строить здание, представил примэрии гарантийное письмо, в котором он обязуется обустроить помещения для аренды на подземном этаже торговцам, работавшим ранее на этом рынке, для продажи сельскохозяйственной продукции, т.е. все рабочие места будут сохранены, а также и приумножены. Генеральный примар попросил, чтобы проект по строительству был представлен общественности. Фото того, что и как будет построено в посте, - написал Витнянский в соцсетях.

По его словам, с местными жителями были проведены необходимые консультации.

– Экономический агент спрашивал разрешение у жителей соседних домов. Авторизация была выдана лишь после того, как агент получил согласие людей. Убежден, что модернизация рынка на центральном проспекте сектора Ботаника очень актуальна, - заключил вице-претор.

Подготовил Михаил Генчу