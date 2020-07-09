«Красный карлик» и его свита

Александр Муравский – человек хорошего чувства юмора. Судя по всему, его ему дал и жизненный опыт, и работа в правительстве.

Реакция Александра Сергеевича на новый красно-масочный антипровластный имидж группировки «Продам Молдову» (мы помним, что копирайт – Николая Паскару, а другие «сдирают» без отсылки к первоисточнику) - прямое тому подтверждение.

– Ну, вот и на молдавской земле появилась хорошая команда профессиональных юмористов. Хватит смотреть российские "Уральские пельмени" и украинский "Квартал 95". Даёшь наш молдавский коллектив "Улицы красных кандулябров! – иронично написал в социальной сети Муравский.

Что касается облика всей этой команды с социальной ответственность ниже плинтуса, то у нас ее новый облик вызывает ассоциации с красными карликами. Теми, которые больше не гиганты. Или же с олицетворением известного квартала красных фонарей.

А вообще, имиджмейкеру группировки – твердая двойка: депутаты команду Канду выглядят в этом амплуа крайне убого, и большего количества мемов в молдавской политике, - их еще предстоит лицезреть в Сети, - вы прежде еще не видели.

Автор: Николай Костыркин