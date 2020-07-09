«Вы кого там румыном назвали?!». Дипломаты соседней страны серьезно оскандалились из-за Штефана Великого

Движение «Потомки Штефана» и группа «Молдова 1359» требует от посольства Румынии извинений.

– Второго июля молдаване на обоих берегах Прута отметили 516-ю годовщину кончины великого молдавского господаря Штефана Великого. Очевидно, что Штефан Великий является центральным символом молдавского народа, будучи одним из величайших строителей Молдовы, который вел многочисленные войны с венграми, поляками, турками, татарами и валахами (румынами), защищая независимость страны. Недавно посольство Румынии выступило с заявлением, оспаривающим принадлежность Штефана Великого молдаванам, настаивая, при этом, что наш знаменитый господарь имеет прямое отношение к румынам, - отмечено в обращении «Потомков Штефана».

Там же сказано, что «посол, который живет в Кишиневе, использует молдавский лей с образом Штефана Великого, ежедневно проходит мимо памятника правителю, пересекает центральный проспект столицы и страны, также названный в честь Штефана Великого, спустя 29 лет, после того, как Румыния признала нашу независимость, заявляет, что на самом деле Штефан Великий – не молдавский символ».

– Таким образом, заметно, что румынское посольство становится все лицемернее и маразматичнее в своей моральной деградации перед лицом молдаван, которых они называют «братьями». Это мнение разделяют многие молдаване, будь то политики и партии, организации, молдавская диаспора, возвращающиеся мигранты, журналисты, интеллектуалы, художники, ученые, пользователи Интернета и простые граждане. Призываем посольство Румынии принести извинения, отказаться от своего националистического и дешевого ревизионизма, подпитываемого исключительно периодом Чаушеску, и доказать хорошее отношение и добрые намерения по отношению к молдавскому народу, - отметил лидер «Потомков Штефана» Думитру Ройбу.

Ранее на фб-странице Посольства Румынии в Молдове появился посвященный годовщине памяти Штефана Великого пассаж, формулировки которого загадочны и туманны, но понятно одно: авторы текста считают, что «Штефан Великий – не символ молдовенизма, а символ дако-румынизма». Наверное, здесь идет речь о другом «изме», из разряда медицинских диагнозов. Там этих «измов» много, пусть дипломаты братской страны примерят себе любой, не ошибутся.

Подготовил Николай Костыркин