Молдавский лей укрепился по отношению к евро и доллару

Молдавский лей отыграл несколько позиций у евро и доллара.

Согласно данным Национального банка Молдовы в четверг, 9 июля, молдавский лей несколько прибавит в цене. Евро на пять банов подешевеет по отношению к лею – курс единой европейской валюты составит 19,78 леев. Доллар США также потеряет в цене пять банов, и будет стоить 17,26 леев.

На один бан подешевеет также румынский лей – он будет стоить 4,02 леев РМ. Цена за российский рубль и украинскую гривну сохранится, соответственно, на уровне 0,2426 леев и 0,6398 леев.

В настоящий момент пара евро/доллар торгуется на мировых биржах в соотношении 1,1339.

Автор: Михаил Генчу