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Общество
Парламентская комиссия отклонила вотум недоверия Думбрэвяну
09.07.2020

Профильная парламентская комиссия отклонила вотум недоверия Думбрэвяну, выдвинутый олигархическими группировками.

Сегодня, 8 июля, парламентская комиссия по здравоохранению и социальной защите рассмотрела и отклонили вотум недоверия действующему министру здравоохранения Виорике Думбрэвяну, который выдвинул олигархический альянс Pro Moldova и Партии «Шор». На заседании комиссии присутствовала сама министр здравоохранения, команда специалистов министерства, а также руководство Национального агентства общественного здоровья и Национальной кассы медицинского страхования.

Как сообщил заместитель председателя комиссии, депутат-социалист Владимир Односталко, в ходе обсуждения приглашенные специалисты исчерпывающе ответили на все вопросы членов депутатской группы.

Со стороны социалистов поступила просьба предоставить на следующем пленарном заседании всем парламентариям информацию о состоянии финансирования объектов здравоохранения и о гуманитарной помощи, которая была оказана в ходе борьбы с эпидемией коронавируса зарубежными партнерами, отечественными общественными организациями и предприятиями.
Большинством голосов члены комиссии поддержали решение отклонить вотум недоверия Думбрэвяну.

Председатель комиссии депутат ПСРМ Односталко отметил, что депутаты ПДС и ППДП консолидировались с олигархическими группировками Pro Moldova и Партии «Шор» в вопросе недоверия действующему министру здравоохранения.

Подготовил Михаил Генчу


 
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