8 Июля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
В Молдове зарегистрировано 330 новых случаев COVID-19
08.07.2020

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 8 июля, за последние 24 часа в Молдове было обработано 2069 тестов, из них 1285 первичные и 784 – повторные. В результате подтвердились 330 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных достигло 18 471 человек. 

Один случай был импортирован, остальные 329 случаев – результат местной передачи. Наибольшее число случаев инфицирования COVID-19 было зарегистрировано за минувшие сутки в Кишиневе – 119. Рекордное число заболевших в Комрате и Сороках – по 25 случаев. В Калараше – 14 случаев, в Бельцах – 13, в Оргееве – 11.

Из общего числа сегодняшних случаев 17 – медработники: три врача, 13 медсестер и один работник вспомогательного персонала. 

В общей сложности 11549 человек вылечились от инфекции, а 614 – стали жертвами COVID-19.  

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты призвало граждан соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
45
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.