В Молдове зарегистрировано 330 новых случаев COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 8 июля, за последние 24 часа в Молдове было обработано 2069 тестов, из них 1285 первичные и 784 – повторные. В результате подтвердились 330 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных достигло 18 471 человек.

Один случай был импортирован, остальные 329 случаев – результат местной передачи. Наибольшее число случаев инфицирования COVID-19 было зарегистрировано за минувшие сутки в Кишиневе – 119. Рекордное число заболевших в Комрате и Сороках – по 25 случаев. В Калараше – 14 случаев, в Бельцах – 13, в Оргееве – 11.

Из общего числа сегодняшних случаев 17 – медработники: три врача, 13 медсестер и один работник вспомогательного персонала.

В общей сложности 11549 человек вылечились от инфекции, а 614 – стали жертвами COVID-19.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты призвало граждан соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу