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Серджиу Литвиненко накатал длиннопост в ответ премьеру Иону Кику
09.07.2020

Зампред Партии действия и солидарности Серджиу Литвиненко накатал длиннопост в ответ премьеру Иону Кику. Лидер партии Майя Санду больше не опускается до пикировки с главой правительства, и правильно делает. 

"Ответ Иону Кику, который, по-видимому, не понимает ни принципа разделения властей в государстве, ни румынского языка.

ПДС готова голосовать за изменения в бюджете.  Изменения в бюджет вносятся через закон.  Законы принимаются в парламенте по предложению правительства. Так написано в Конституции.

Таким образом, ПДС будет голосовать по законопроекту, предложенному правительством во главе с Ионом Кику, при условии включения в бюджет  помощи, направленной на сокращение бедности и компенсацию доходов людей, потерянных во время карантина.  В частности, мы имеем в виду:

 - субсидирование заработной платы работников в сферах, наиболее пострадавших от кризиса (150 млн. леев) - рестораны, гостиницы, свадебные залы, пансионаты;

 - возмещение убытков в сельском хозяйстве в размере 300 млн. леев;

 - выделение денег на проведение 5000 тестов на COVID в день.

Эти действия стоят около 600 млн. леев и могут быть профинансированы, если будут сокращены неэффективные расходы органов государственной власти. Сотни миллионов леев остаются в бюджете на ремонт зданий, покупку мебели, компьютеров, технико-экономическое обоснование для еще двух аэропортов, а также другие расходы, которые не являются приоритетными во время кризиса.

Кто-нибудь может перевести это для Иона Кику?" 

@MiT


 
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