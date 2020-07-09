Правительство отказалось признать COVID-19 профессиональным заболеванием, чтобы не платить

Правительство выплатило по 16 тысяч лей 1050 работникам системы здравоохранения – всего лишь каждому второму. 28 апреля профсоюзные федерации Европы, в том числе и профсоюзная федерация «Sănătatea» Республики Молдова, направили еврокомиссару по вопросам занятости Николасу Шмиту открытое письмо, в котором потребовали признать вирус COVID-19 профессиональным заболеванием, передает Vocea.md.

Председатель «Sănătatea» подчеркнул на заседании исполнительного бюро федерации, что медработники относятся к группе с самым высоким риском заражения, и доказательство этого - постоянно растущее число инфицированных среди персонала системы здравоохранения. «Sănătatea» направила властям обращение, требуя признать COVID-19 профессиональным заболеванием. Цель - пересмотреть законодательство о профессиональных заболеваниях и включить в него COVID-19.

Федерация уверена: заражение работников здравоохранения происходит в результате выполнения трудовых обязанностей, и внесение изменений в законодательство было бы знаком уважения к их труду. Казалось бы, это яснее ясного. Но министерство здравоохранения, труда и социальной защиты не разделяет эту позицию. В официальном письме профсоюзам оно заявило, что преждевременно высказываться о признании COVID-19 профессиональным заболеванием, так как причины его распространения среди работников системы здравоохранения неизвестны! Также министерство сообщило, что признание того или иного заболевания профессиональным и его включение в соответствующий перечень «требует углубленных научных исследований».

Вице-председатель «Sănătatea» Игорь Зубку назвал ответ неубедительным: «Какие еще доказательства нужны, если и так ясно, что коронавирус чреват нетрудоспособностью и даже смертью медиков? Разумеется, истинная причина отказа – нежелание платить. Но разве будет легче, если люди, которые почти десять лет учились, потом работали и постоянно совершенствовали свои знания, жертвовали здоровьем и жизнью, не получат защиту государства?».

Руководство «Sănătatea» встретилось с председателем парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Генадие Буза. Речь шла о пересмотре зарплаты медицинского персонала, признании COVID-19 профессиональным заболеванием и законодательном установлении льгот. В принципе даже нет необходимости в принятии парламентом нового закона - нужно лишь внести изменения в правительственное постановление о порядке установления профессионального заболевания.