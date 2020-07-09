Бенефициары, требующие пересмотра пенсий, будут обслуживаться и в следующие две субботы

Лица, желающие получить пересмотренную пенсию с 1 августа текущего года, должны подать соответствующее заявление до 31 июля. Если по разным причинам им не удастся сделать это в июле, это можно будет сделать это в ближайшие месяцы. Согласно законодательству, пенсия пересматривается с месяца, следующего за месяцем подачи заявления. Бенефициары, требующие пересмотра пенсий, будут обслуживаться и по субботам, 11 и 18 июля, которые объявляются рабочими днями для территориальных офисов НКСС. В эти дни график работы будет с 07.00 до 16.00, передает IPN.

Генеральный директор Национальной кассы социального страхования Елена Цыбырнэ отметила на брифинге, что с 1 июля текущего года право на пересмотр пенсии имеют граждане, которым с 1 января 1999 года была установлена пенсия и имеют страховой стаж, реализованный после даты назначения пенсии не менее десяти лет.

Согласно действующему регламенту, право на пересмотр пенсии достигается путем подачи заявления в территориальную кассу социального страхования в соответствии с местом жительства, прилагая удостоверение личности и трудовую книжку. В случае отсутствия трудовой книжки, лицо дает согласие на пересмотр пенсии с использованием данных и Государственного регистра индивидуального учета.

Согласно расчетам, более 13 500 человек имеют право на пересмотр пенсии. В среду до обеда, 8 июня, было подано более 7 800 заявок, что составляет 50 процентов бенефициаров. 50% заявок были поданы гражданами муниципия Кишинев.

По словам директора НКСС, территориальные кассы социального страхования работают в полном объеме, с 07.00 до 17.00. Все стойки функциональны, в том числе и те, которые обслуживают и другие категории граждан.

„Поскольку мы хотим, чтобы каждый получатель пересмотра пенсии получал заслуженную сумму, НКСС использует при расчете пересмотренной пенсии как данные из Государственного регистра индивидуального учета, которые декларируются каждым работодателем, так и в случае их отсутствия в системе, будет использоваться информация из трудовых книжек”, - отметила Елена Цыбырнэ.

По ее словам, НКСС обеспечила меры защиты в области общественного здоровья, предоставляя бенефициарам перчатки и дезинфицирующие средства, а лица, которые обращаются, должны носить маску и соблюдать социальное расстояние.