9 Июля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Знаменитости
У молдавской звезды проблемы с деньгами в Румынии
09.07.2020

Пандемия коронавируса негативно влияет и на шоу-бизнес. Об этом стало известно из публикации на личной страницы певицы из Молдовы Ирины Римес.

- Последний клип я снимала на собственные деньги. С объявлением пандемии сократился и бюджет.

Знаете, во сколько мне обходятся коммунальные услуги?! До пандемии я тоже этого не знала. Если в течение года собирать деньги на обслуживание лифта, выйдет сумма, на которую я могу снять себе новый клип, – посетовала Ирина.

Ранее «Блокнот Молдовы» писал о том, что одна из самых известных исполнительниц на пространстве СНГ София Ротару пожаловалась на финансовые трудности из-за того, что не может гастролировать в период эпидемии вируса нового типа.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
128
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.