У молдавской звезды проблемы с деньгами в Румынии

Пандемия коронавируса негативно влияет и на шоу-бизнес. Об этом стало известно из публикации на личной страницы певицы из Молдовы Ирины Римес.

- Последний клип я снимала на собственные деньги. С объявлением пандемии сократился и бюджет.

Знаете, во сколько мне обходятся коммунальные услуги?! До пандемии я тоже этого не знала. Если в течение года собирать деньги на обслуживание лифта, выйдет сумма, на которую я могу снять себе новый клип, – посетовала Ирина.

Ранее «Блокнот Молдовы» писал о том, что одна из самых известных исполнительниц на пространстве СНГ София Ротару пожаловалась на финансовые трудности из-за того, что не может гастролировать в период эпидемии вируса нового типа.

Автор: Михаил Генчу