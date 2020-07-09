Вместо села болото - и так не только под Новыми Аненами

Село Березки Новоаненского района затопило после ливней. Об этом сообщил в соцсетях местный житель Станислав Панфилий, опубликовав также и фото.

– Всего в двух километрах находится центр города. Вашему вниманию представляю последствия после небольшого дождя. При сильных дождях, уровень воды на данном участке поднимается до колена, затапливая жилые дворы и подвалы. Колея будто после танков, с трудом дает проехать легковому авто.

Дорога на въезде в село не покрывалась асфальтом и не ремонтировалась еще с советских времен, о ливневой системе и речи не идет. На проезжей части нет даже элементарной насыпи (белого варианта) земля и пара булыжников которые давно ушли под грунт, это все что мы имеем, к слову, и те были привезены жителями за свой счет. После каждого дождя, жижа из земли сохнет пару недель, - написал Панфилий.

По его словам, «нечто похожее на бордюры в хаотичном порядке разбросано вдоль переулка».

– Местами из них торчат штыри, из-за дождей образовались ямы. Люди отчаялись, и уже обсуждают вариант ремонта за свой счет. Вот вам и частичный ответ на вопрос, почему страну покидают люди! А на что надеяться молодым родителям, если они элементарно не могут по человечески выйти погулять с ребенком. А помимо молодых родителей, здесь живут пожилые люди, инвалиды, которые едва ли могут свободно передвигаться!

Государство уже потеряло счет тем, кто ощутили необходимость бежать из страны. Невооруженным глазом видно, как пустеют села. Люди волна за волной покидают «дрейфующую» страну.

Мрачную картину усугубляет и низкая рождаемость. Оставшиеся дома с большим трудом решаются заводить второго ребенка, уверенные в том, что здесь у них нет никакого будущего. И это в условиях, когда в Республике Молдова самый низкий уровень рождаемости в Европе. Тотальная коррупция подрывает всякую надежду на светлое будущее. Обнищание населения, отсутствие рабочих мест, безработица привели к глубокому разочарованию населения, - заключил Панфилий.

Подготовил Николай Костыркин