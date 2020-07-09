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Экономика
Молдова и риск повышения налогов: «МВФ нам не указ - бескабально в этот раз»
09.07.2020

Правительство не допустит повышения налогов из-за МВФ.

В кабмине не хотят, чтобы в новое соглашение о сотрудничестве, которое наша страна планирует подписать с Международным валютным фондом, были включены повышение налогов и другие условия, которые могут оказать негативное влияние на граждан и деловую среду, заявил Ион Кику на заседании кабинета министров.

– Мы намерены включить в эту программу амбициозные реформы, в которых нуждается наша страна. Мы не допустим условий, которые могут навредить экономическим агентам. Мы не допустим повышения налогов и сборов. Надеемся, что нам удастся прийти к общему знаменателю, – подчеркнул Кику.

Ранее правительство начало переговоры по новой программе с МВФ.

Подготовил Михаил Генчу


 
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