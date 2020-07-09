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Страницы премьера Иона Кику в Facebook больше нет.
09.07.2020

Страницы премьера Иона Кику в Facebook больше нет. Пока неясно, стерта она или это технические неполадки. 

"Обращались и мы этим утром по поводу того, что страницы больше нет. Пока не знаем причину, и нет ни одного официального заявления по этой теме", - заявила Sputnik консультант пресс-службы правительства Аура Ревенку.

В то же время стало известно, что советник премьера по связям с общественностью Виталий Драганча покинул свой пост. 

Сам Драганча ответил Sputnik, что "лучший источник для подтверждения этой информации -  Monitorul Oficial" и посоветовал "дождаться завтрашнего дня".

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