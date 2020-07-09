Гацкан - спаситель нации: «Если я уйду из политики, это негативно повлияет на народ Молдовы»

Штефан Гацкан решил остаться депутатом парламента. Поэтому он отозвал свое заявление об отказе от мандата.

В своем сообщении в соцсетях депутат заявил, что не может пока уйти из политики, так как что его уход принесет тяжкие последствия для граждан и страны.

В тот же день Гацкан обеспечил парламенту кворум. Подробности здесь.

Ранее Штефан Гацкан решил перейти в парламентскую группировку под кодовым названием «Продам Молдову», но затем очень быстро передумал, уехал на пару дней в Румынию и теперь вернулся. Вот такой круговорот Гацкана в природе. Подробности здесь.

Гацкан был избран в парламент в результате довыборов по Хынчештскому одномандатному округу.

Автор: Михаил Генчу