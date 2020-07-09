Гацкан - спаситель нации: «Если я уйду из политики, это негативно повлияет на народ Молдовы»

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Политика
Штефан Гацкан решил остаться депутатом парламента. Поэтому он отозвал свое заявление об отказе от мандата.
В своем сообщении в соцсетях депутат заявил, что не может пока уйти из политики, так как что его уход принесет тяжкие последствия для граждан и страны.
В тот же день Гацкан обеспечил парламенту кворум. Подробности здесь.
Ранее Штефан Гацкан решил перейти в парламентскую группировку под кодовым названием «Продам Молдову», но затем очень быстро передумал, уехал на пару дней в Румынию и теперь вернулся. Вот такой круговорот Гацкана в природе. Подробности здесь.
Автор: Михаил Генчу
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