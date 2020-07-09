9 Июля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Гацкан - спаситель нации: «Если я уйду из политики, это негативно повлияет на народ Молдовы»
09.07.2020

Штефан Гацкан решил остаться депутатом парламента. Поэтому он отозвал свое заявление об отказе от мандата.

В своем сообщении в соцсетях депутат заявил, что не может пока уйти из политики, так как что его уход принесет тяжкие последствия для граждан и страны.

В тот же день Гацкан обеспечил парламенту кворум. Подробности здесь.

Ранее Штефан Гацкан решил перейти в парламентскую группировку под кодовым названием «Продам Молдову», но затем очень быстро передумал, уехал на пару дней в Румынию и теперь вернулся. Вот такой круговорот Гацкана в природе. Подробности здесь.
Гацкан был избран в парламент в результате довыборов по Хынчештскому одномандатному округу.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
148
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.