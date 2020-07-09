Коронавирус в Молдове – ситуация на утро 9 июля

Список умерших от вируса пополнился. На 9 июля 2020 года в Молдове было выявлено 18 471 случай заболевания вирусом нового типа COVID-19. 376 пациентов числятся в тяжелом состоянии течения болезни, включая 32 больных, которых подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

От вируса полностью излечились 11 936 пациентов, тесты подтвердили их выздоровление, и они были отправлены домой.

Пресс-служба минздрава сообщает, что из-за осложнений множества хронических заболеваний, вызванных коронавирусом, скончался уроженец Хынчешт в возрасте 70 лет.

Таким образом, из-за вируса нового типа COVID-19 в Молдове умерло 615 человек.

За последние 24 часа в столичный центр для пациентов с симптомами заражения коронавирусом было госпитализировано 64 человека.

Автор: Михаил Генчу