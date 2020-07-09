Коронавирус в Молдове – ситуация на утро 9 июля

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Здоровье
Список умерших от вируса пополнился. На 9 июля 2020 года в Молдове было выявлено 18 471 случай заболевания вирусом нового типа COVID-19. 376 пациентов числятся в тяжелом состоянии течения болезни, включая 32 больных, которых подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.
От вируса полностью излечились 11 936 пациентов, тесты подтвердили их выздоровление, и они были отправлены домой.
Пресс-служба минздрава сообщает, что из-за осложнений множества хронических заболеваний, вызванных коронавирусом, скончался уроженец Хынчешт в возрасте 70 лет.
Таким образом, из-за вируса нового типа COVID-19 в Молдове умерло 615 человек.
За последние 24 часа в столичный центр для пациентов с симптомами заражения коронавирусом было госпитализировано 64 человека.
Автор: Михаил Генчу
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