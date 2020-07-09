Депутат рассекретила планы «Альянса Хаоса»

«Альянс Хаоса» хочет взять под свой контроль страну, выжать весь сок из народа, оставить Молдову опустошенной.

Как отметила депутат ПСРМ Адела Рэляну, преступный бизнес возможен только тогда, когда люди попали в беду. В связи с этим сегодня, 9 июля заседание парламента, когда премьер-министр Ион Кику представил социальные проекты, за которые правительство взяло на себя ответственность, парламентская оппозиция в составе ПДС, Платформы DA, PRO Moldova и Партии «Шор», бойкотировала заседание парламента.

- Сейчас, как никогда, стране нужна помощь, достойные государственные деятели, которые будут работать на граждан. Что люди получают взамен: издевательство, хаос, отчаяние. Они не хотят, чтобы мы помогали народу, потому что криминальный бизнес возможен только тогда, когда люди попали в беду. Они только мечтают о чинах и лаврах.

Им все равно, что люди хотят хлеба, зарплаты и здоровых детей. «Альянс хаоса» хочет захватить контроль над страной, выжать весь сок из народа, оставить страну опустошенной и безнадежной. Люди должны знать, кто их палачи, замаскированные под лживых благодетелей, – написала Адела Рэйляну на своей странице в Facebook.

Сегодня правительство Молдовы взяло на себя ответственность за пакет законопроектов, которые предусматривают повышение заработной платы медицинского персонала, предоставление поддержки 700 леев для пенсионеров, увеличение фонда пособий для фермеров, образования и малых и средних предприятий. Кворум для заседания предоставили ПСРМ, ДПМ и независимые депутаты.

Подготовил Михаил Генчу