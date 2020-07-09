Депутат рассекретила планы «Альянса Хаоса»

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«Альянс Хаоса» хочет взять под свой контроль страну, выжать весь сок из народа, оставить Молдову опустошенной.
Как отметила депутат ПСРМ Адела Рэляну, преступный бизнес возможен только тогда, когда люди попали в беду. В связи с этим сегодня, 9 июля заседание парламента, когда премьер-министр Ион Кику представил социальные проекты, за которые правительство взяло на себя ответственность, парламентская оппозиция в составе ПДС, Платформы DA, PRO Moldova и Партии «Шор», бойкотировала заседание парламента.
- Сейчас, как никогда, стране нужна помощь, достойные государственные деятели, которые будут работать на граждан. Что люди получают взамен: издевательство, хаос, отчаяние. Они не хотят, чтобы мы помогали народу, потому что криминальный бизнес возможен только тогда, когда люди попали в беду. Они только мечтают о чинах и лаврах.
Им все равно, что люди хотят хлеба, зарплаты и здоровых детей. «Альянс хаоса» хочет захватить контроль над страной, выжать весь сок из народа, оставить страну опустошенной и безнадежной. Люди должны знать, кто их палачи, замаскированные под лживых благодетелей, – написала Адела Рэйляну на своей странице в Facebook.
Сегодня правительство Молдовы взяло на себя ответственность за пакет законопроектов, которые предусматривают повышение заработной платы медицинского персонала, предоставление поддержки 700 леев для пенсионеров, увеличение фонда пособий для фермеров, образования и малых и средних предприятий. Кворум для заседания предоставили ПСРМ, ДПМ и независимые депутаты.
Подготовил Михаил Генчу
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