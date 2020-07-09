На животных в Гагаузии с самолета будут сбрасывать вакцину

Экое ноу-хау. За последние годы возросло число заболеваний бешенством.

Как пояснили сотрудники Управления безопасности пищевых продуктов Гагаузии, для вакцинации диких животных не требуется прямой контакт с ветеринаром.

Для этих целей был арендован самолет из Румынии, который обеспечит вакцинацию воздушным путем, пролетая низко над землей и разбрасывая вакцину, прояснил Андрей Курка.

Основными «вакцинируемыми» территориями будут лесополосы, но может случиться так, что вакцины окажутся и на территории населенных пунктов.

Ближайшие две недели жителям региона рекомендуется быть внимательными, особенно если есть маленькие дети, так как вакцина внешне напоминает куски шоколада – ее категорически нельзя трогать.

Также в этот период лучше не выпускать со двора домашнюю живность и собак, передает Гагаузинфо.

- Тем, кто трогал вакцину, типа брикетов, следует помыть руки мылом, желательно хозяйственным. Если же домашние животные съедят часть вакцины – ничего страшного, думаю, не произойдет. Максимум, рвота и диарея. Если, все же, дети поели вакцину, обязательно нужно обратиться к семейному врачу, - сказал Андрей Курка.

Автор: Михаил Генчу