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Общество
На животных в Гагаузии с самолета будут сбрасывать вакцину
09.07.2020

Экое ноу-хау. За последние годы возросло число заболеваний бешенством.

Как пояснили сотрудники Управления безопасности пищевых продуктов Гагаузии, для вакцинации диких животных не требуется прямой контакт с ветеринаром.

Для этих целей был арендован самолет из Румынии, который обеспечит вакцинацию воздушным путем, пролетая низко над землей и разбрасывая вакцину, прояснил Андрей Курка.

Основными «вакцинируемыми» территориями будут лесополосы, но может случиться так, что вакцины окажутся и на территории населенных пунктов.

Ближайшие две недели жителям региона рекомендуется быть внимательными, особенно если есть маленькие дети, так как вакцина внешне напоминает куски шоколада – ее категорически нельзя трогать.

Также в этот период лучше не выпускать со двора домашнюю живность и собак, передает Гагаузинфо.

- Тем, кто трогал вакцину, типа брикетов, следует помыть руки мылом, желательно хозяйственным. Если же домашние животные съедят часть вакцины – ничего страшного, думаю, не произойдет. Максимум, рвота и диарея. Если, все же, дети поели вакцину, обязательно нужно обратиться к семейному врачу, - сказал Андрей Курка.

Автор: Михаил Генчу


 
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