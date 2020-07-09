Группировка «Pro Moldova» сунулась в Бельцы и получила по самое «не могу»

Акция, организованная олигархической партией «ПРО Молдова», вызвала недовольство жителей Бельц.

Сегодня, 9 июля, олигархическая группировка «ПРО Молдова» устроила акцию с целью дискредитировать президент Молдовы Игоря Додона. Однако этим однопартийцы Канду только вызвали возмущение у людей, увидевших в их действиях попытку вернуть в страну Плахотнюка. Что любопытно, розданные кандовцами листовки тут же оказывались на земле, поскольку поставить урны для мусора, где им самое место, участники акции не удосужились.

Видеозаписью с места событий поделился один из очевидцев.

- Плахотнюк украл будущее лично у меня. И у них есть ещё наглость приезжать в наш город, второй по величине и значимости в республике. Просто посмотрите, как относятся к их листовкам. Уважайте чужой труд, поставьте тут урну, чтобы люди могли сразу выкидывать ваш мусор. <-> Сегодня те, кто совершил преступления просто уезжают заграницу, отсиживаясь там — что Шор, что Плахотнюк, потому что сегодня они здесь в розыске. Они предпочитают отсиживаться заграницей и спонсировать вот такие акции по дискредитации Президента, который стоит у них, как кость в горле,- заявил один из протестующих.

Другие жители города были с ним солидарны.

- Это халабуда Канду. Это фашисты, они хотят Румынию и НАТО. Эта акция против Додона, против того, что Додон наконец-то избавил страну от Плахотнюка и Шора. Мы требуем справедливости, - отметила одна из женщин.

Этот импровизированный протест против акции партии «ПРО Молдова» поддержали также и проходящие мимо горожане.