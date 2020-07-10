Дьяков пояснил, почему PAS и DA так переживают за Гацкана, хотя происходящее - не их проблема

Просто "хотят депутата на шару". Появление Штефана Гацкана в парламенте вызвало целый шквал ехидных насмешек и вопросов со стороны депутатов - но не Pro Moldova, которая, казалось бы, должна чувствовать себя обделенной, а от депутатов PAS и DA.

Например, известная прорумынская дама из DA Мария Чобану, на ниве национализма просиживающая в парламенте уже десять лет, спросила Гацкана, целы ли его зубы, а депутат Василе Нэстасе начал задавать Гацкану вопросы о том, почему он не находится в изоляции, вернувшись из Румынии (а зачем, разве в этой прекрасной стране можно заразиться чем-то плохим!?)

А ведь их данная ситуация, казалось бы, ничем не затронула - их фракции ничего не потеряли и ничего не приобретали. Это проблема ПСРМ и Pro Moldova, если уж на то пошло. Почему так распереживались деятели из лагеря Санду и Нэстасе, пояснил Дмитрий Дьяков - председатель ДПМ:

- Я многое видел в парламенте Республики Молдова, но то, что происходит сейчас, просто поражает меня. Посмотрите, депутаты Pro Moldova спокойны. Для них это – плюс один, минус один. Я удивлен, что Платформа DA и ПДС переживают за это больше всех. Вы хотите депутата на шару? Я хотел ответить даме, которая побывала в нескольких партиях.

ДПМ никогда не занималась транзитом депутатов. Никогда! ДПМ пострадала и страдает из-за этого! Я признаю, что у нас были несколько человек, которые занимались этим и делают это до сих пор, будучи уже нашими бывшими членами. Дама, которая была в трех партиях, ДПМ чиста, как слеза. Поэтому я предлагаю закончить этот базар, - пояснил Дьяков, слова которого приводит Agora.

Автор: Михаил Генчу