Санду: “Евросоюз предоставит Молдове транш в €30 млн”

Завтра Европейский союз должен одобрить выделение 30 миллионов евро для Республики Молдова. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети лидер партии “Действие и солидарность” (PAS) Майя Санду.

“После нескольких месяцев настойчивости с нашей стороны парламентское большинство и правительство Додона было готовы проголосовать за определенные обязательства, которые Республика Молдова должна была принять для получения этих денег”, – заявила политик.

Она добавила, что из-за безответственной политики правительства и президента, возможность получить третий транш в 40 млн евро была утрачена.

По словам Санду, половина суммы третьего транша предоставлялась на безвозмездной основе, в качестве финансовой помощи, которую не нужно было бы возвращать.

“Другими словами, – это подарок в виде 400 миллионов леев от ЕС для жителей Республики Молдова. Из-за Додона и его правительства эти деньги не дойдут до нашей страны, они придут в другую страну с более ответственным руководством”, – предположила Санду.

Она добавила, что Молдова благодарит ЕС за предоставленные средства и за готовность продолжать программы финансирования, даже несмотря на “враждебное отношение правительства к институтам ЕС”. Санду упомянула, что сейчас обсуждается программа финансовой помощи на 100 млн евро.

Пока неизвестно, на каких условиях Молдове могут быть предоставлены эти средства.

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11 июня парламент одобрил закон о неправительственных организациях, голосами 95 депутатов. Принятие закона об НПО, было одним из условий получения макрофинансовой помощи из ЕС в размере €30 млн.

Проект нового закона о некоммерческих организациях разработала рабочая группа при минюсте еще при правительстве Павла Филипа. В мае 2018 года парламент прошлого созыва принял его в первом чтении. На этом его продвижение завершилось.

Споры парламентариев вызывал один из пунктов в шестой статье законопроекта, в которой говорится, что НПО, учрежденные партиями и общественно-политическими организациями, «могут оказывать бесплатные услуги политическим партиям и общественно-политическим организациям для укрепления их организационных способностей».

Президент Игорь Додон и премьер-министр Ион Кику незадолго до голосования заявляли, что этот закон — попытка внешних сил влиять на политику в Молдове посредством неправительственных организаций, которые смогут свободно получать внешнее финансирование.

За два дня до голосования Додон заверил, что “был найден консенсус в отношении изменения некоторых статей, которые позволили бы свести к минимуму риски вовлечения внешних сил во внутреннюю политику Республики Молдова”.