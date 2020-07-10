Гибкий график работы теперь закреплен законодательно

В Трудовой кодекс Молдовы будет включена новая статья, регламентирующая гибкий график работы.

Соответствующие поправки сегодня, 9 июля, были приняты парламентом во втором чтении. В утвержденном парламентариями документе говорится, что гибкий график работы устанавливается работодателем по согласованию с работником, по его запросу.

Однако для этого необходимо, чтобы такая возможность была предусмотрена индивидуальным трудовым договором или коллективным трудовым договором, правилами внутреннего распорядка предприятия или иным нормативным актом на уровне предприятия.

Гибкий график работы предполагает несколько иной порядок организации рабочего времени, чем действующий на предприятии режим труда. Он устанавливается на основании соглашения между сторонами и предусматривает контроль работодателем ежедневного рабочего времени работника. Условия деятельности при гибком графике работы устанавливаются индивидуальным трудовым договором.

В поправке также предусмотрена возможность разделения ежедневной продолжительности рабочего времени на две части. Первая – фиксированная, в это время работник должен находиться на рабочем месте. Вторая – гибкая (переменный период), в течение которой работник сам выбирает время прихода на работу и ухода с нее.

Подготовил Михаил Генчу