Ариведерчи, Рома: Италия запретила въезд в страну гражданам Молдовы

Молдова вошла в число 13 стран, жителям которых запрещено приезжать на Апеннинский полуостров.

Министерство здравоохранения Италии определило 13 стран, гражданам которых запрещен въезд в страну. Это Армения, Бахрейн, Бангладеш, Бразилия, Босния и Герцеговина, Чили, Кувейт, Северная Македония, Оман, Панама, Перу, Доминиканская республика и МОЛДОВА.

Более того, запрещён и транзит, и даже 14-дневный карантин.

Как заявил Минздрав Италии, "для обеспечения надлежащего уровня охраны здоровья прямые или транзитные рейсы из этих стран приостановлены. Мы не можем рисковать жизнями итальянцев".

Для итальянцев, которые живут в этих 13 странах установлено следующее правило: про прибытию домой они должны пройти 14-дневнй карантин.

ПАВЕЛ МУНТЯН