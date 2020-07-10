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Общество
Ариведерчи, Рома: Италия запретила въезд в страну гражданам Молдовы
10.07.2020

Молдова вошла в число 13 стран, жителям которых запрещено приезжать на Апеннинский полуостров.

Министерство здравоохранения Италии определило 13 стран, гражданам которых запрещен въезд в страну. Это Армения, Бахрейн, Бангладеш, Бразилия, Босния и Герцеговина, Чили, Кувейт, Северная Македония, Оман, Панама, Перу, Доминиканская республика и МОЛДОВА.

Более того, запрещён и транзит, и даже 14-дневный карантин.

Как заявил Минздрав Италии, "для обеспечения надлежащего уровня охраны здоровья прямые или транзитные рейсы из этих стран приостановлены. Мы не можем рисковать жизнями итальянцев".

Для итальянцев, которые живут в этих 13 странах установлено следующее правило: про прибытию домой они должны пройти 14-дневнй карантин.

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
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