Заявление: «Конституционный суд открыл ящик Пандоры, так что возможен любой сценарий»

Журналист Виктор Никитуш квалифицирует факт явки депутатов на заседание законодательного органа и обеспечение кворума, необходимого для представления премьер-министром Кику проектов законов, по которым правительство приняло ответственность, как политический жест, пришедший после заявления президента Додона, призывавшего к присутствию депутатов в зале, сообщает ТРИБУНА.

«У оппозиции есть 72 часа в распоряжении, чтобы инициировать вотум недоверия. Если это предложение не будет представлено, законопроекты автоматически вступают в силу. Присутствие оппозиционных депутатов в зале происходит после того, как депутат Гацкан отозвал свое заявление о мандате – настоящий театральный переворот. Парламентская арифметика показывает, что социалисты и демократы имеют большинство на пределе.

Если парламентская оппозиция не выскажет вотум недоверия, то вступление в силу законов, касающихся изменений в годовом бюджетном законодательстве, можно считать моральной победой премьер-министра Иона Кику. Но и победой пенсионеров и медицинских кадров, которые извлекут дополнительную выгоду к пенсиям и заработной плате. Политически, победа за президентом Додоном– именно он был тем, кому удалось остановить деструктуризацию социалистической фракции», написал Никитуш в социальной сети.

По его словам, стратегически, партия Платформы ДА доказала свою эффективность и получила через Конституционный суд важную политическую выгоду – президентские выборы не могут состояться одновременно с досрочными парламентскими выборами, как того просит президент Додон.

«Не исключаю, что молдавские социалисты желают начала досрочных парламентских выборов любой ценой, поэтому они готовы создать любой политический альянс для их начала. Я также не исключаю каких-либо договоренностей, которые могут быть на президентских выборах – президент Додон еще не сказал, что будет баллотироваться на президентских выборах в этом году. Конституционный суд открыл ящик Пандоры, так что возможен любой сценарий», заключил Никитуш.

Андриана Кептине