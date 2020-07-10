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Политика
Важные предпосылки для успокоения политических вод, вызванных принятием ответственности правительством
10.07.2020

Политолог Дионис Ченушэ утверждает, что принятие ответственности правительством создает важные предпосылки для успокоения политических водсообщает ТРИБУНА.

«Один – Правительство может быстрее принять необходимые шаги для разных социальных категорий. Оппозиция может и должна требовать исправлений, в том числе для популистского характера политики (со временем или в объеме государственных пособий).

Два – Неолигархическая оппозиция может играть конструктивную роль, выступая за полезную дискуссию с правительством, вместо того, чтобы убрать ее без альтернативы созданию нового (в том числе более стабильного) правительства.

Три – Конструктивный диалог о политике, необходимой для общественных интересов, между властью и оппозицией, сбалансирует шансы оппозиции на президентских выборах. В то же время это позволяет маргинализировать деструктивную псевдо-оппозицию по сути и намерениям – Группа Канду и фракция партии Шор», написал Ченушэ в социальной сети.

По его словам, кворум на пределе, в связи с возвращением Гацкана, но опять же бойкотированный всеми оппозициями, ничего не делает, а только радикализирует политические конфронтации. «Теперь будет информационная война, независимо от судьбы правительства», заключил политолог.

Андриана Кептине


 
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