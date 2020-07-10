Коронавирус сделал их нищими: Звезды молдавской эстрады сегодня готовы выступить за 100 евро

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Знаменитости
В основном, работают на днях торжествах, где от силы двадцать гостей.
Пандемия больно ударила по доходам артистов молдавской эстрады. Очень больно. Корпоративы - основной доход наших звезд. А сегодня никаких свадеб, дней рождений, кумэтрий и храмов городов и сел...
Как нам рассказал один из самых уважаемых в стране артистов (его имя он просил не называть), их сейчас приглашают в дома и квартиры только на дни рождения.
- Артисты приезжают с небольшой аппаратурой, зрителями обычно становится 10-20 человек, небольшой такой круг, - говорит наш собеседник. - Выступают даже за сто евро! Если раньше брали за корпоратив по 300-500 евро, то сегодня - 100. Выступать в ресторане, где триста человек гостей - это одно, а на таком маленьком заказнике - совсем другое.
Но коллеги говорят: "Спасибо и за сто евро! И то деньги!" Каждый сегодня выкручивается, как может...
ЛЕОНИД РЯБКОВ
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