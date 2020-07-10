Человек, отстоявший для Кишинева памятник Штефану чел Маре, отстаивая позицию, бросил депутатское кресло

Рассказ об Академике Артеме Лазареве, основателе Аллеи классиков в столице, не побоявшемся в советское время потребовать от Москвы возвращения Буковины, уезда Херца и юга Бессарабии, за что поплатился большими постами.

Президенту Республики Молдова Игорю Додону,

Премьер-министру Республики Молдова Иону Кику,

Министру образования, культуры и исследований Игорю Шарову

Обращение

Я попытаюсь предложить толкование и утвердить, объективно и ценностно, личность академика Артема Лазарева (1914-1999 гг.) в бурной истории Бессарабии/Молдавской ССР послевоенного периода, в том числе Республики Молдова после 1991 года.

В первую очередь, хочу отметить, что, несмотря на определенное течение, которое продвигает исключительное, но одностороннее, мнение об образе акад. Артеме Лазареве, как о «преданном идеологе советского режима» и о «видном фальсификаторе нашей национальной истории», данное мнение не берет в расчет — умышленно или непреднамеренно — многочисленные позитивные аспекты его деятельности, которые превосходят его неизбежные ошибки. К этому убеждению я пришел не только в результате изучения архивных документов, но и вследствие многочисленных дискуссий с акад. Артемом Лазаревым на протяжении многих лет, позволивших узнать и оценить его человеческие качества. Перечислю лишь некоторые фрагменты из его обширной и необычной деятельности на протяжении многих десятилетий.

Будущий историк и политик, организатор науки и культуры в МССР, действительный член Академии наук МССР Артем Лазарев родился в Каменке Ольгопольского уезда Подольской губернии (с 1924 г. территория Молдавской АССР, сегодня Приднестровье). В 1938 г. он с отличием окончил Педагогический институт им. Тараса Шевченко в Тирасполе. В ноябре 1939 г. вступил в Коммунистическую партию СССР, а в 1940 г. стал инспектором Народного комиссариата образования МССР. Участвовал во второй мировой войне в рядах Красной Армии в звании лейтенанта, капитана, а затем майора. В 1943 г. его отобрали, вместе со 150 другими офицерами, знавшими румынский язык, в качестве инструктора для румынских военнопленных, участвовавших в Румынской добровольческой дивизии «Тудор Владимиреску».

После войны занимал различные высокие и ответственные должности, в том числе министра народного образования в правительстве МССР (1947-1951 гг.). Был членом Бюро ЦК КПМ (1951-1954 гг.), депутатом Верховного Совета МССР (1-5, 8 и 9 созывов). Занимал должность ректора Кишиневского государственного университета им. В.И.Ленина (1968-1974 гг.), будучи одновременно заведующим кафедрой истории Молдовы. В 1970 г. избран членом-корреспондентом Академии наук МССР. В 1970 г. становится университетским профессором, доктором хабилитат, а в 1976 г. — действительным членом Академии наук МССР. В 1974-1977 гг. был координатором Отделения гуманитарных наук, а в 1976-1977 гг. вице-президентом Академии наук МССР.

Академик Артем Лазарев.

Уже эти биографические данные убедительно демонстрируют, что акад. Артем Лазарев на протяжении всей своей жизни находился в центре общественной жизни МССР и Республики Молдова, преданно служил общественному и национальному интересу. Соответственно, те противоречивые мнения, которые звучат в его адрес, в том числе в наши дни, говорят о том, что он был неординарным человеком.

Подтверждением справедливости сказанного служит и то, что заслуги акад. Артема Лазарева на протяжении времени были отмечены всем обществом, в том числе на государственном уровне: ему было присвоено звание Заслуженного работника культуры МССР (1967 г.), а также Государственная премия МССР (1972 г.), а 28 октября 1994 г. Указом Президента Республики Молдова М.Снегура акад. Артем Лазарев был награжден Орденом Республики за плодотворную и продолжительную деятельность в сфере науки, за особые заслуги в развитии национальной культуры, личный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров и активное участие в общественно-политической жизни.

На всех высоких должностях, которые он занимал и исполнял, Артем Лазарев проявил себя продвижением проектов национального значения, таких, как: содействовал основанию Национальной оперы в Кишиневе (1957 г.) и Театра «Лучафэрул» (1960 г.), инаугурации Аллеи классиков (1957 г.). В качестве ректора Кишиневского государственного университета им. В.И.Ленина А.Лазарев открыл новые факультеты и кафедры: три кафедры истории, в 1969 г., а на базе Факультета физики и математики создал Факультет математики и кибернетики (1972 г.).

Он также содействовал подготовке национальных кадров актеров, музыкантов, кинематографистов, художников сцены в престижных институтах Москвы, Ленинграда, Киева, Львова и др.; продвигал издание классиков нашей литературы, включая произведения М.Еминеску, И.Крянгэ, В.Александри, К.Негруцци и др.; содействовал основанию студии «Молдова фильм» (1957 г.), театра для молодежи «Лачафэрул» (1960 г.), Бельцкого театра «Василе Александри» (1957 г.) и многим другим масштабным проектам.

В его мандат ректора были построены новые студенческие общежития, что повысило их комфорт. Он претворил в жизнь политическую «ферму» по продвижению местных специалистов, поддерживая на руководящих должностях способных людей местного происхождения. Хотя он проявил себя в рамках, навязанных режимом того периода, преемственность и результаты его решений и дел продолжают сохраняться до наших дней.

Ушел с поста вице-президента Академии наук в знак протеста против вмешательства Компартии Молдавии в дела науки

Артем Лазарев вернул в Кишинев статую Штефана чел Маре, которая в советское время была отправлена в Крайову, где ее должны были переплавить. Он имел достоинство и мужество дважды потребовать от Москвы возвращения Буковины, уезда Херца и юга Бессарабии. Без колебаний он заплатил за свой патриотизм всеми своими должностями: из-за того, что в 1963 г. он решительно поддержал фильм кинематографистов Валериу Гажиу и Михаила Калика «Человек идет за солнцем», который ожесточенно критиковался властями, А.Лазарев был отстранен от должности министра.

В Академии наук МССР А.Лазарев подал в отставку с должности вице-президента высокого научного форума, как и со всех других должностей, протестуя против продвижения на должности лиц, которые не знали язык и культуру большинства населения. Это случилось в 1977 г., когда по настоянию и под давлением первого секретаря ЦК КПМ И.Бодюла Александру Жученко стал президентом Академии наук Молдовы, после того, как в 1976 г. с такой же настойчивости его продвинули в академики. В политическом архиве в Москве я нашел написанное в том году письмо акад. Артема Лазарева, в котором большой патриот решительно протестовал против продвижения Александру Жученко на должность президента Академии наук, мотивируя свое отношение тем, что тот «не знает язык и не уважает культуру». Поскольку Ал.Жученко все-таки был продвинут на эту должность, Артем Лазарев подал в отставку со всех должностей, которые он занимал в Академии, продемонстрировав принципиальность и достоинство — качества, которые редко встречались в то время. Он протестовал в том числе против политизации Академии наук и необоснованного вмешательства КПМ в методы организации науки и подбора руководящих кадров.

Для Артема Лазарева жена всегда была надежным тылом.

Не в последнюю очередь, после 1991 г., хотя и в преклонном возрасте, Артем Лазарев продолжал активно проявлять себя, постоянно присутствовал в политической, общественной и научной жизни Республики Молдова, всей душой поддерживая процесс национального возрождения. Так, в 1989-1990 гг. акад. Артем Лазарев опубликовал несколько научных и публицистических статей, имевших большой резонанс, в которых он указал на ряд «белых пятен». В том же контексте, в 1993 г. он был избран депутатом Парламента Республики Молдова по спискам Избирательного блока Социалистической партии и Движения за равноправие «Унитате-Единство». Однако, он подал в отставку в парламенте 28 февраля 1996 г., протестуя против решения предоставить особый статус гагаузской автономии, тем самым утверждая, что открывается «ящик Пандоры», который несет угрозу территориальной целостности Республики Молдова.

КГБ: его мнение и позиция противоречат официальной политике КПСС!

Хочу особо подчеркнуть тот факт, что, имея доступ ко многим труднодоступным или засекреченным архивным фондам из Республики Молдова, Украины, Российской Федерации, с особым удовлетворением констатировал, что акад. Артем Лазарев был настоящим патриотом своих страны и народа — он никогда не писал доносы на коллег или представителей интеллигенции, с которыми сотрудничал, органы безопасности характеризовали его, как государственного деятеля, чьи мнения и позиция во многом отличались и даже противоречили официальной политике КПСС и КПМ.

Таким образом, из всего изложенного со всей определенностью вытекает, что акад. Артем Лазарев был выдающейся и неординарной личностью, с исключительно важными ролью и вкладом в общественно-политической, научной и культурной жизни МССР и Республики Молдова после 1991 г.

В этом контексте, вызывает сожаление то, что в 2014 г. к 100-летию со дня рождения этого большого патриота, так и в 2019 г. к 20-летию со дня его кончины, руководство Академии наук Молдовы не сочло необходимым организовать, по крайней мере, научную конференцию памяти акад. Артема Лазарева, или отметить на портале Академии наук Молдовы эту личность и ее вклад в области организации науки, в области культуры в целом. Это упущение, замалчивание со стороны руководства Академии наук вызывает тем большее сожаление, что из наших исследований в различных архивах со всей определенностью вытекает, что Артем Лазарев — в те годы член ЦК КП Молдовы (1949-1964 гг.) - внес существенный вклад в принятие и реализацию на практике совместного Постановления ЦК КП Молдовы и Совета Министров МССР «О создании Академии наук Молдавской ССР».

Помимо факта игнорирования руководством Академии наук своего призвания быть активным фактором сохранения и консолидации исторической памяти, подобное отношение, на наш взгляд, не только некорректно, но и контрпродуктивно, противоречит как научным, так и, в равной мере, этико-моральным принципам.

Исходя из вышеизложенного, призываем руководящие факторы Республики Молдова — Президента, Правительство и Министерство образования, культуры и исследований — приступить к разработке и претворению на практике государственной программы, целью которой является сохранение и консолидация коллективной исторической памяти, как активного фактора эволюции нашего общества. Важная роль в этом отношении была бы отведена в том числе Академии наук Молдовы.

Исходя из данного понимания, поскольку заслуги акад. Артема Лазарева имеют общенациональное значение, первым шагом на пути реализации государственной программы сохранения и консолидации исторической памяти населения стала бы поддержка инициативы нижеподписавшегося по установке памятных плит как на здании дома, в котором проживал акад. Артем Лазарев в последние годы жизни (пр. Штефан чел Маре ши Сфынт, nr. 159), так и у входа на Аллею классиков, таким образом, чтобы, с одной стороны, были отмечены его неординарные место и роль в области организации науки, в области культуры, в целом, а с другой стороны, чтобы в коллективной памяти было увековечено осознание того факта, что проект Аллеи классиков являет собой плод инициативы и усилий министра культуры того времени, того, кто был и навечно останется в памяти потомков - Артема Лазарева.

ВАЛЕРИЙ ПАСАТ