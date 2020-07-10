Канду, Чехия и синдром Карлсона наоборот - улететь и не обещать вернуться

Андриан Канду улетел в Чехию в четверг вечером.

Причем, лидер парламентской группировки «Продам Молдову» так и не дождался результатов рассмотрения специальной комиссией простого вотума недоверия, выдвинутого Министру здравоохранения Виорике Думбрэвяну, соавтором которого он, Канду, также является. Вотум недоверия, кстати, был отклонен.

Итак, Канду, по словам пассажиров Кишиневского аэропорта, был замечен вчера на регистрации на рейс Кишинев-Прага в 18.40, пишет портал breakingnews.md.

Напомним, что месяца, этак, два тому назад фин Владимира Плахотнюка уже улетал в Чехию на неделю. Делал вид, что в отпуск. Народ сделал вид, что поверил.

На сколько он улетел сейчас, неясно. Но мы с нетерпением ждем его обратно. Без Канду «некандово и скучно».

Автор: Николай Костыркин