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Социалисты отбили атаку Pro Moldova и Влада Плахотнюка на свою фракцию
10.07.2020

Итак, последние события в Молдове подталкивают к следующим выводам:

Социалисты отбили атаку Pro Moldova и Влада Плахотнюка на свою фракцию. Вероятность «политического туризма» депутатов от ПСРМ упала до минимума. 

В истории с депутатом Штефаном Гацканом руководство ПСРМ действовало жестко, чтобы показать и другим депутатам-социалистам, как «не надо» и что за это будет. Но, думается, одновременно был употреблен и «пряник»: всем нынешним членам фракции ПСРМ было обещано, что их возьмут в следующий состав парламента. За исключением разве что «блудного Гацкана». Ему сохранят спокойную жизнь в обмен на прилежное голосование в парламенте до президентских выборов.

Майя Санду оказывается во все более двойственном положении. С одной стороны, потенциальная поддержка Pro Moldova - это нехорошо, но с другой, без негласной помощи Влада Плахотнюка у Санду нет даже теоретических шансов выиграть президентские выборы. 

Летнее наступление Pro Moldova на позиции Игоря Додона пока застопорилось. Группе Андриана Канду нужно изыскивать новые ресурсы. Но игра продолжается…

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