Додон о карантине, коррупции, работе Минздрава, Приднестровье и банках

Игорь Додон поднял ряд важных тем в новом выпуске видеоблога «Президент отвечает»

Виорика Думбрэвяну будет удостоена высокой награды

– Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну – настоящий профессионал. В ближайшее время я представлю ее к награждению орденом «Gloria Muncii» (Трудовая слава). Правительство, министерство и сама министр достойно борются с пандемией коронавируса. В Молдове идет снижение числа заражений, даже по сравнению с соседними странами, где ситуация ухудшается. Андриан Канду и прочие, кто кричал о том, что Думбрэвяну не справляется, – даже не ходят на заседания парламента. Им нужно шоу, - отметил Додон.

Ответ журналистам телеканала Pro TV на вопрос о карантине для Гацкана

– А почему вас, журналисты, не интересуют другие господа, которые возвращаются, например, из Чехии? – задался вопросом глава государства.

О потенциальной отставке правительства

– Премьер-министр подаст в отставку, когда мы все решим проводить досрочные парламентские выборы. Отставка правительства может быть тогда, когда мы решим проводить досрочные выборы, до выборов он будет исполнять свои обязанности, - подчеркнул Игорь Додон.

По ком звонит Морарь

– На телеканале TV8 недовольны законом об НПО. Не подписывать этот закон просит журналистка Наталья Морарь. Решение еще не принято, - прокомментировал президент.

Банки и дивиденды

На вопрос о запросах банков на выплату дивидендов глава государства отреагировал так:

– Вы что, офигели?! Мы все живем в одной стране, и я не позволю, чтобы одни жировали, в то время, когда другим тяжело. Я бы даже жестче поступил, хотя понимаю, что сейчас на меня обрушиться критика банков.

Когда откроются детские сады

– Я бы очень хотел, чтобы садики открылись после 15 июля. Сегодня правительство обсудит этот вопрос. Мой ребенок сам спрашивает об этом, - отметил Додон.

О взятках на таможенных пунктах

– На КПП «Албица» таможенники сами просят 50 евро, чтобы проезжающие через границу не сидели на карантине, утверждает автор вопроса. Это очень странно, и спецорганы это обязательно проверят, - сказал глава государства.

О поддержке внутреннего туризма

– У нас очень много красивых мест. И думаю, что в этом году наши сограждане смогут увидеть большое количество достопримечательностей внутри страны. Мы обязательно рассмотрим вопрос поддержки местного туризма, - заверил Додон.

О генпрокуроре и прогрессе в расследовании дела о краже миллиарда

– Генеральный прокурор знает лучше, и знает, что делает. За последние 7 месяцев прогресса больше, чем за всё последние годы. Доверие к прокурору есть, работы много. И необходима чистка системы, там еще много людей после Плахотнюка осталось, и они выполняют его поручения, - считает президент.

О ситуации с Приднестровье

– Одна из основных задач на следующий мандат – реинтеграция страны. Это стратегическая цель, - констатировал глава государства.

О Кишиневском аэропорте

– Он будет возвращен государству. Агентство публичной собственности уже инициировало расторжение договора. У Air Moldova очень большие долги, там тяжелая ситуация, но, надеюсь, компания «выживет», - считает Игорь Додон.

О карантине для туристов по возвращению в Молдову

– 10 июля будет принято решение, останется ли в силе обязательный карантин по приезде в Молдову. В правительстве сегодня этот вопрос обсудят, - сообщил президент.

О высоких ценах на помидоры и другие овощи

– Мы максимум, что могли сделать, – открыли доступ для всех, рынки открыты. Регулировать цены на условные помидоры государство не может, мы можем лишь открыть доступ для всех. Но мне кажется, что в ближайшие недели цены будут другие из-за иной технологии сбора овощей, - рассказал глава государства.

О рынке «Дельфин» и ситуации в Кишиневе, в целом

– Генпримар занимается этим вопросом, в ближайшие дни я его приглашу. Мы выделили дополнительно 100 миллионов леев на ремонт дорог в Кишиневе. Примар запросил деньги на ремонт внутридворовых территорий. Ситуация меняется к лучшему, и это результат работы в команде, - заключил президент.

Подготовил Михаил Генчу