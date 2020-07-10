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Политика
Администрация города в последнее время добилась прозрачности своей работы
10.07.2020

Администрация города в последнее время добилась прозрачности своей работы, практически искоренены нелегальные схемы продажи земли, а также незаконная выдача документов на строительство, сказал в интервью Sputnik Молдова примар (мэр) муниципия Кишинев Ион Чебан.

"Мэрия впервые показала проблемные стройки в Кишиневе, впервые мэрия обращается сама в следственные органы для того, чтобы разъяснить те или иные спорные вопросы. Не говорю, что у нас нет проблем. В прежние годы выдали много документов, которые не совсем законны. Мы постепенно меняем эту ситуацию", – отметил Чебан.

Он добавил, что ведется работа по выявлению остатков прошлых "схем". "Мы будем их вскрывать, обращаться в прокуратуру, а виновные будут, как минимум, уволены", – заявил Чебан.

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