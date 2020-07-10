Кормушки закрыты. Денег не будет...

Крупных денежных вливаний в Молдову в ближайшем будущем ждать не стоит. Таково мнение бывшего вице-премьера Александра Муравского.

"Прямых иностранных инвестиций практически не будет, за исключением притока каких-то средств тем филиалам иностранных компаний, которые здесь уже открыты. А притока серьезных новых инвестиций ждать не стоит", - сказал он в эфире студии Sputnik Молдова.

По мнению экономиста, Молдове на данном этапе можно рассчитывать разве что на помощь от международных финансовых организаций, таких, как Международный валютный фонд, Мировой банк, или международных структур.

Кстати, эксперты миссии МВФ уже провели первые онлайн-консультации с правительством и Нацбанком Молдовы. Обсуждение продолжается. Власти страны рассчитывают получить в рамках новой программы сотрудничества с фондом 550 миллионов долларов США. Не сразу, конечно. А в течение нескольких лет.

@rusputnikmd