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Технологии
Андрей Настасе запустил мобильное приложение имени самого себя
10.07.2020

Андрей Настасе запустил мобильное приложение имени самого себя. Оно доступно как для андроид так и для IOS.

Для Молдовы, конечно шаг нестандартный.  Однако считаем его непродуманным. Согласно опросам, электорат Платформы ДА составляет определенная маргинальная часть общества, которая не является активной категорией пользователей социальных сетей или мобильных приложений.

Поэтому, это скорее попытка Андрея Настасе показать своим конкурентам, на что он способен. В этой ситуации хотелось, чтобы Андрей Андреевич предоставил и сумму в которую обошлась разработка приложения. Или это опять румынские друзья помогли?

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