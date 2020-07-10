Из Детройта в Бульбоаке: мужчина обзавелся семьей и ведёт настоящее молдавское хозяйство (ВИДЕО)

Нашёл счастье в Бульбоаке. Эдвард Тауб — американец из Детройта, обосновавшийся в Новоаненском районе. Впервые он приехал в Молдову 12 лет назад — и влюбился. Но сначала не в страну, а в свою будущую супругу, Светлану.

"Мы переписывались по интернету всю весну, летом он приехал в Кишинев, мы познакомились ближе, и осенью, через полгода, поженились", - говорит жительница Бульбоаки Светлана Тауб.

Свадебная церемония прошла в Южной Корее и вошла в Книгу рекордов Гиннеса! В тот день, в том месте, сочетались браком 10 тысяч пар. Сначала новоиспечённые супруги жили в США.

"Решение переехать в Молдову окончательно оформилось три года назад. В Детройте я был школьным учителем. Когда перестал работать, жена предложила переехать в Молдову, к её маме в деревню", - рассказывает мужчина.

Сейчас Эдвард работает гидом и ведёт настоящее молдавское хозяйство. По словам Эдварда, в Бульбоаке он чувствует себя счастливым, и наслаждается маленькими радостями жизни.