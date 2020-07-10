В Молдове расширен список компенсированных лекарств для застрахованных граждан

Застрахованные лица с сегодняшнего дня смогут получать больше компенсируемых лекарств. Список был дополнен пятью международными наименованиями. Распоряжение Минздрава было опубликовано сегодня в "Официальном мониторе" и вступило в силу.

Таким образом, в список включены монтелукастум для лечения астмы у детей, биластин для лечения буллезного эпидермолиза, ferri III hydroxidum polymaltosi complexum для лечения анемии у беременных, все со 100% степенью компенсации. Лозартан + гидрохлоротиазид - препарат от сердечно-сосудистых заболеваний будет компенсироваться в среднем 70%.

Препарат цефаклорум также включен в тот же список, его используют в дневном стационаре для лечения внебольничной пневмонии и бронхита. Он будет компенсирован на 100% для детей и на 70% для взрослых, сообщает Молдпрес.

В то же время 16 распространенных международных наименований из списка компенсируемых препаратов были дополнены новыми дозами и лекарственными формами.

По оценкам, к концу этого года около 50 тысяч человек получат компенсацию за лекарства, а расходы на эти цели достигнут 60 млн леев.

В настоящее время список компенсируемых лекарств включает 153 международных наименования, рецепт на них выписывает семейный врач, а получить их можно в аптеке. Информацию о компенсируемых лекарствах можно получить на официальном сайте Минздрава и НМСК.