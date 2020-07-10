Штефан Гацкан не забрал, как обещал, жалобу из Генеральной прокуратуры

Штефан Гацкан уже три дня находится в стране, однако жалобу из генеральной прокуратуры о предполагаемых давлении и запугивании пока не забрал.

В официальном ответе ведомства, полученном журналистами PUBLIKA.TV, сообщается, что уголовный процесс продолжается. Прокуроры проводят расследование, чтобы установить, есть ли в действиях причастных лиц состав преступления. Об этом сообщила в письме пресс-секретарь ГП Мария Виеру.

Мы попытались связаться с Штефаном Гацканом, чтобы узнать, почему он до сих пор не явился в Генпрокуратуру, как обещал в начале недели в одном из публикаций в Фейсбуке. Однако его телефон до сих пор отключен.

Напомним, что сразу после того, как Штефан Гацкан покинул страну, партия PRO MOLDOVA объявила, что на него оказали давление и заставили сдать мандат депутаты ПСРМ. Последние отвергли все обвинения в свой адрес.