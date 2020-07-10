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Экономика
В Молдову прибыли первые локомотивы от General Electric
10.07.2020

Первые шесть новых дизельных локомотивов, купленных ЖДМ, прибыли в Молдову. 

Двенадцать новых локомотивов были приобретены Железной дорогой Молдовы(ЖДМ) при финансировании Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского союза (ЕС). Покупка локомотивов является частью проекта реструктуризации и реорганизации ГП «ЖДМ», финансируемого Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и Европейским союзом. Общая стоимость проекта составляет 110 млн евро, из которых 5 млн евро предлагаются в виде гранта от Инвестиционного фонда соседства (NIF). По результатам тендера, проведенного в 2018 году в соответствии со стандартами ЕБРР для государственных закупок, Евросоюза, ЖДМ заключила контракт с General Electric.

И вот, первые шесть дизельных локомотивов из Казахстана уже прибыли в Молдову. В настоящее время они находятся в Окнице и скоро прибудут в Кишинев, сообщает realitatea.md. Новые локомотивы запечатлели на железнодорожной станции в Окнице журналисты издания EDIT-Ocnița.

По утверждению администрации ЖДМ, это приобретение было крайне необходимо, поскольку более 50 локомотивов, принадлежащих компании, имеют возраст не менее 40 лет.

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