Концессионеру Международного аэропорта Кишинев указали на дверь?

Контракт с Avia Invest расторгнут. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает newsmaker.md со ссылкой на Агентство госсобственности Молдовы. Таким образом, Агентство разорвало контракт с компанией Avia Invest о концессии международного аэропорта Кишинева.

Согласно требованию ведомства, компания Avia Invest, управлявшая аэропортом семь лет, должна вернуть государству все взятое в концессию имущество.

В ведомстве отметили, что разорвали контракт потому, что компания не выполнила свои обязательства перед государством, перечисленные в инвестиционной программе, и накопила долги в области инвестиций на €66,2 млн.

Агентство госсобственности также уточнило, что 14 апреля оповестило Avia Invest о необходимости погасить долг в течение 60 дней, однако, компания не выполнила свои обязательства.

В Avia Invest пока не прокомментировали решение Агентства госсобственности.

Подготовил Михаил Генчу