Политический аналитик: заслуги в перечислении 30 млн. евро принадлежат оппозиции и гражданскому обществу

После того, как Европейский союз утвердил второй транш в размере 30 миллионов евро для макрофинансовой поддержки Республики Молдова, некоторые аналитики считают, что это является признаком открытости по отношению к молдавским властям. В то же время, по их словам, условия, обусловленные Евросоюзом, никуда не исчезли, отмечает IPN.

„Что касается третьего транша, то ни у кого не возникает иллюзий. Признаем, посмотрим правде в глаза, наши власти практически ничего не сделали для этого. Мы должны благодарить Европейский союз за предоставление и второго транша. Если объективно посмотреть на те условия, то Республика Молдова выполнила лишь несколько из них. В итоге, Европейский союз проявил жест доброй воли относительно минимальных усилий со стороны Республики Молдова, и предоставил второй транш макрофинансовой помощи”, - заявил политический аналитик Ион Тэбырцэ в передаче „Punctul pe AZi” на телеканале TVR Moldova.

Ион Тэбырцэ считает, что заслуги по второму траншу принадлежат парламентской оппозиции и гражданскому обществу, которое „подтолкнуло правительство”.

„Если бы правительство проявило волю, то даже при невыполнении определенных условий, доказало бы, что „мы стремимся, но по объективным причинам не удается в конечном счёте”, то я уверен, что нам бы выделили и третий транш и, вероятно, была бы оказана ещё более масштабная помощь от Европейского союза”, - добавил Ион Тэбырцэ.

Депутат Платформы “DA” Василе Нэстасе критикует премьера Иона Кику, который себе присваивает успехи в утверждении предоставления Республике Молдова 30 миллионов евро.

„Правительство Кику - это правительство, которое не стремилось выполнять эти условия, а заслуга полностью принадлежит Европейскому союзу. ЕС просто понял, насколько трудно приходится гражданину Республики Молдова, так что сделал этот красивый жест для граждан Республики Молдова”.

Европейская комиссия одобрила выделение Молдове 30 млн. евро макрофинансовой помощи. Это второй и последний транш текущей программы макрофинансовой помощи для Молдовы, первый транш в 30 млн. евро был предоставлен в октябре 2019 года. Второй транш состоит из 10 миллионов евро в форме гранта и 20 миллионов евро в виде долгосрочного займа под низкий процент.