Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 11 июля 2020: Смерти нет от коронавируса, ребята!

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Здоровье
Публикуем последние новости по COVID-19 на 11 июля 2020 года. Пишет экономист Вячеслав Ионицэ: "Для тех, кто следит за эволюцией показателей COVID-19, легко отметить, что июль характеризуется большим количеством выздоровевших после COVID-19 и более низким уровнем смертности.
Для проверки этой гипотезы я подсчитал простой показатель: число погибших на 1.000 человек, которые выздоровели.
Так, в апреле у нас было 92 смерти на каждую тысячу выздоровевших человек.
В мае-июне этот показатель составлял 52-53 смерти на тысячу человек выздоровевших.
А за первые 10 дней июля у нас резко снижается число смертей и значительно растет количество выздоровевших.
В результате индекс смертности снизился до 32 смертей на тысячу человек, что свидетельствует о смертности на 40 % ниже, чем в мае-июне".
Вот такой осторожный оптимизм в связи с происходящим.
Ну, а на 6.00 утра 11 июля 2020 года ситуация в Молдове такая (по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ).
(обновлено в 10.00 11 июля)
18 924 (+258) - заражены с начала эпидемии
Активные случаи - 6 101
2 600 (+13) - заболевшие медики
1 819 - проведено тестов, из которых 1 254 - это первичные
Лидеры по городам: Кишинев - 128, Комрат - 12, Оргеев и Страшены - по 11.
373 - в тяжелом состоянии
24 - в критическом состоянии (на ИВЛ)
1012 - в состоянии средней тяжести.
26 591 - дома, под наблюдением врача.
635 (+11) - умерли.
12 456 - вылечились.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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