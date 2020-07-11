11 Июля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 11 июля 2020: Смерти нет от коронавируса, ребята!
11.07.2020

Публикуем последние новости по COVID-19 на 11 июля 2020 года. Пишет экономист Вячеслав Ионицэ: "Для тех, кто следит за эволюцией показателей COVID-19, легко отметить, что июль характеризуется большим количеством выздоровевших после COVID-19 и более низким уровнем смертности.

Для проверки этой гипотезы я подсчитал простой показатель: число погибших на 1.000 человек, которые выздоровели.

Так, в апреле у нас было 92 смерти на каждую тысячу выздоровевших человек.

В мае-июне этот показатель составлял 52-53 смерти на тысячу человек выздоровевших.

А за первые 10 дней июля у нас резко снижается число смертей и значительно растет количество выздоровевших.

В результате индекс смертности снизился до 32 смертей на тысячу человек, что свидетельствует о смертности на 40 % ниже, чем в мае-июне".

Вот такой осторожный оптимизм в связи с происходящим.

Ну, а на 6.00 утра 11 июля 2020 года ситуация в Молдове такая (по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ).

(обновлено в 10.00 11 июля)

18 924 (+258) - заражены с начала эпидемии

Активные случаи - 6 101

2 600 (+13) - заболевшие медики

1 819 - проведено тестов, из которых 1 254 - это первичные

Лидеры по городам: Кишинев - 128, Комрат - 12, Оргеев и Страшены - по 11.

373 - в тяжелом состоянии

24 - в критическом состоянии (на ИВЛ)

1012 - в состоянии средней тяжести.

26 591 - дома, под наблюдением врача.

635 (+11) - умерли.

12 456 - вылечились.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
Количество просмотров:
102
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.