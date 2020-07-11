Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 11 июля 2020: Смерти нет от коронавируса, ребята!

Публикуем последние новости по COVID-19 на 11 июля 2020 года. Пишет экономист Вячеслав Ионицэ: "Для тех, кто следит за эволюцией показателей COVID-19, легко отметить, что июль характеризуется большим количеством выздоровевших после COVID-19 и более низким уровнем смертности.

Для проверки этой гипотезы я подсчитал простой показатель: число погибших на 1.000 человек, которые выздоровели.

Так, в апреле у нас было 92 смерти на каждую тысячу выздоровевших человек.

В мае-июне этот показатель составлял 52-53 смерти на тысячу человек выздоровевших.

А за первые 10 дней июля у нас резко снижается число смертей и значительно растет количество выздоровевших.

В результате индекс смертности снизился до 32 смертей на тысячу человек, что свидетельствует о смертности на 40 % ниже, чем в мае-июне".

Вот такой осторожный оптимизм в связи с происходящим.

Ну, а на 6.00 утра 11 июля 2020 года ситуация в Молдове такая (по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ).

(обновлено в 10.00 11 июля)

18 924 (+258) - заражены с начала эпидемии

Активные случаи - 6 101

2 600 (+13) - заболевшие медики

1 819 - проведено тестов, из которых 1 254 - это первичные

Лидеры по городам: Кишинев - 128, Комрат - 12, Оргеев и Страшены - по 11.

373 - в тяжелом состоянии

24 - в критическом состоянии (на ИВЛ)

1012 - в состоянии средней тяжести.

26 591 - дома, под наблюдением врача.

635 (+11) - умерли.

12 456 - вылечились.

ЛИДИЯ ТКАЧ