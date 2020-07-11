Молдова - страна с самым низким темпом роста населения в мире

Согласно последним оценкам, с каждым годом наблюдается тенденция к сокращению численности населения Республики Молдова. Интенсивная миграция и высокая смертность являются двумя из причин этого демографического вывода, подтверждают специалисты. Годовой темп роста населения составляет минус 1,7%, согласно предварительным данным на 2019 год. Республика Молдова находится с этим показателем на последнем месте в мировом рейтинге. Соседи Республики Молдова занимают несколько позиций выше, Украина – минус 0,5%, Румыния – минус 0,6%, передает IPN.

В рамках мероприятия, организованного Фондом ООН по народонаселению (UNFPA Moldova) в преддверии Всемирного дня населения, глава управления переписи Национального бюро статистики Валентина Истрати уточнила, что на 1 января 2020 года население страны составило 2 640,4 тыс. жителей, что на 45 тысяч меньше, чем в предыдущем году. Основной причиной значительного снижения численности населения является чистая миграция. Это довольно интенсивное явление в равной степени относится как к женщинам, так и к мужчинам. Наибольшее снижение наблюдается в возрастной категории 20-24 лет, уточнила специалист НБС. Демографические показатели, представленные НБС, показывают, что уровень рождаемости снизился с 12,8 (2018 год) до 12 живорожденных детей на 1000 жителей (2019 год). Смертность также незначительно снизилась с 13,8 до 13,7 смертей на 1000 жителей.

Генеральный директор Национального бюро статистики Виталие Валков отметил, что до 2019 года численность населения страны была переоценена, а недооцененная миграция не позволяла разработать программу, основанную на доказательствах, которая имела бы ожидаемый результат и позволяла бы улучшить жизнь людей. С модернизацией Национальной статистической системы путем внедрения новых стандартизированных статистических методологий и инструментов, адаптированных к текущим социальным и экономическим потребностям страны, можно было качественно оценить численность населения с обычным местом жительства, что является важным показателем демографической статистики.

Необходимость подсчета населения с обычным местом жительства заключается в статусе Республики Молдова как государства-члена ООН и подписанта Соглашения об ассоциации Республики Молдова с ЕС. Эти соглашения обязывают Национальную статистическую систему соответствовать основополагающим принципам официальной статистики, принятым ООН, а также кодексу передовой практики и европейской статистики для приведения Национальной статистической системы в соответствие с европейскими нормами и стандартами, добавил директор НБС.

Представитель-резидент UNFPA в Молдове Нигина Абасзада подчеркнула важность качественных статистических данных для разработки политик, оценив усилия Национального бюро статистики в этом отношении. Качественные демографические данные играют важную роль в управлении кризисами, включая кризис, вызванный COVID-19. ,,Мы по-прежнему переживаем тяжелый период пандемии, а демографические данные имеют решающее значение и должны учитываться, когда речь идет об управлении распространением и контролем заболеваний, включая определение населения в ситуациях риска, модели вспышек и необходимость мер вмешательства в область общественного здоровья”, - отметила Нигина Абасзада.

Глава Центра демографических исследований Ольга Гагауз отметила, что существующие данные о предыдущих кризисах позволяют прогнозировать снижение рождаемости в условиях кризиса COVID-19, через семь-девять месяцев. „Экономическая неопределенность и нестабильность, вызванные пандемией, также влияют на количество запланированных родов в краткосрочной перспективе. Они будут отложены на некоторое время, пока ситуация не стабилизируется. Но в долгосрочной перспективе в Республике Молдова отмечается снижение рождаемости с 80-х годов прошлого века. К 2035 году количество родов может снизиться до 20 тыс.” - уточнила специалист. „Пандемия не может изменить долгосрочные тенденции. Только окончательное возвращение диаспоры в страну может изменить динамику рождаемости в стране», - добавила Ольга Гагауз.

Глава миссии Международной организации по миграции Ларс Иоганн Лоннбек отметил, что, согласно исследованию ВОЗ с 17 апреля по 17 мая, у 30% респондентов были планы навсегда вернуться домой в конце лета, начале осени, потому что они потеряли работу или место жительства в странах, где они эмигрировали. Хорошая сторона заключается в том, что многие люди вернутся с различными навыками, которые они там освоили, и даже с инвестиционными возможностями в Республике Молдова. Но уменьшатся денежные переводы, и 38 тысяч домашних хозяйств, которые зависят от них, могут пострадать от бедности. Таким образом, необходимо расширить экономические и социальные программы для мигрантов, возвращающихся домой.

Всемирный день населения отмечается 11 июля.