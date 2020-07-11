Каролина Катан. Вы уверены, что не несете личную ответственность по долгам своей компании?

Интервью с Каролиной Катан, адвокатом, управляющим партнером в Paladii, Catan si Asociatii – CAPA. Рубрика «Женщины в бизнесе» при поддержке Proimobil.md

Каролина, здравствуйте. Спасибо, что перед встречей вы мне коротко объяснили, что, кроме банкротства, о котором я слышал, существует еще и такое понятие, как несостоятельность. Теперь я уверен, что в интервью мы должны сначала испугать читателя, а потом рассказать ему о том, что выход есть.

Павел, я – адвокат. Моя задача не пугать, а защищать. Хотя, стоит вспомнить анекдот о разнице между пессимистом и оптимистом. Помните, когда пессимист всегда говорит что все плохо, a оптимист - что может быть ещё хуже. Думаю, что я могу попробовать в нашем интервью побыть за оптимиста.

Тогда, начинаем. Я только от себя добавлю, кроме шуток, что был очень неприятно поражен, когда после разговора с вами понял, что директор или владелец S.R.L. может ответить личным имуществом по его долгам в случае банкротства. Я всегда считал, что «ограниченная ответственность» полностью защищает менеджеров и предпринимателей, если речь не идет об умышленном уголовном преступлении, а об ошибке в ведении бизнеса или о проблемах, с которыми бизнес не справился.

Да, если вы думаете, что неоплаченные счета, отсутствие денег на оплату зарплат, отсутствие ясности в перспективе вашего бизнеса - это все наихудшее что могло произойти с вашим бизнесом и с вами, то исходя из закона о несостоятельности это не так.

Дайте, для начала, определение несостоятельности…

Несостоятельность – это положение предприятия, находящегося в затруднительном финансовом положении, потенциал управленческой и экономической жизнеспособности которого находится в динамическом спаде, однако при этом администратор предприятия исполняет или способен исполнять обязательства, подлежащие исполнению.

Несостоятельность преодолевается посредством комплексного судебного процесса, сочетающего, в частности, период наблюдения, процедуру несостоятельности, продолжающуюся через процедуру реструктуризации или процедуру банкротства.

То есть несостоятельность это – не банкротство? Это ДО банкротства?

Это ДО банкротства и, если процедура несостоятельности прошла правильно, то банкротства может и не быть.

Что должны владельцы бизнеса и его руководители знать о несостоятельности прежде всего?

В первую очередь мы должны знать, что согласно Закона о несостоятельности, в случае если существует угроза наступления неплатёжеспособности предприятия, предусмотрено не право, а ОБЯЗАННОСТЬ администратора подать исковое заявление о возбуждении процедуры несостоятельности в течение 30 дней со дня обнаружения одного из оснований, которыми являются неплатёжеспособность и/или чрезмерная задолженность.

Что мне грозит, если я не подам такое заявление? Особенно, если я просто собственник предприятия, который доверил оперативное управление?

Чем грозит это бездействие, даже если вы не являетесь администратором предприятия, но являетесь учредителем? Закон предусматривает, что любое лицо, которое контролирует предприятие, если даже оно официально не является администратором предприятия, отвечает личным имуществом за негативные последствия для приятия, если они наступили по его вине.

Данное положение закона применимо и к тем лицам, которые контролировали, занимали административные должности в течение последних 24 месяцев до возбуждения процесса несостоятельности.

То есть вы хотите сказать, что кредиторы моего предприятия могут претендовать на мое личное имущество?

Всё-таки не всё так плохо и не так страшно, если следовать нормам Закона о несостоятельности.

Главное что вы должны понять, что субсидиарная ответственность, то есть ответственность личным имуществом физического лица, применимо только к тем лицам, которые своим действиями или бездействием ухудшили состояние предприятия.

Значит в первую очередь необходимо собрать доказательную базу, что вы приложили все усилия для того чтобы не допустить несостоятельности предприятия либо уменьшить негативный результат для кредиторов.

Как я могу доказать, что я приложил все усилия?

Вот тут и вступает в силу «несостоятельность». В первую очередь, в чём обвиняются лица руководящие предприятием, является неподача искового заявления о несостоятельности в течение 30 дней со дня установления невозможности оплаты по счетам.

Логика таких обвинений очень проста: если бы администратор предприятия подал исковое заявление о несостоятельности вовремя, то подсчёт пени и других штрафных санкций был бы приостановлен, поскольку одним из эффектов процесса несостоятельности является приостановления роста пени и других финансовых санкций, тем самым был бы приостановлен рост долгов предприятия.

То есть несостоятельность может быть даже экономически выгодна?

В принципе руководство предприятия не должно бояться процедуры несостоятельности. Нужно видеть эту процедуру не как принудительное взыскание долгов, а как возможность реструктуризации долга и возможность восстановить свою экономическую деятельность. Может быть не самую приятную возможность, но всё-таки единственно гарантирующую законное обеспечение прав и интересов дебитора.

Что тогда получает должник?

Мораторий, а именно отсрочку на определённый срок исполнения денежных обязательств.

Это ошибка - ассоциирование процедуры несостоятельности с автоматической ликвидацией предприятия, так как сама процедура несостоятельности - это процедура, в рамках которой должник после периода наблюдения вступает в процедуру реструктуризации либо банкротства.

Следует отметить что Закон о несостоятельности предусматривает четыре сценария развития несостоятельности: реструктуризация, упрощенная процедура реструктуризации, банкротство, упрощенная процедура банкротства.

Очень важно понимать что лицо, обратившееся с заявлением о возбуждении процесса несостоятельности имеет преимущественное право на рекомендацию кандидатуры временного управляющего администратора, которому переходит контроль над управлением компаний.

Стоп. То есть если я сам подаю заявление о несостоятельности, то я могу и продолжить руководить предприятием?

Именно это я и подчеркиваю. Потому что задача управляющего, назначенного кредиторами, нередко заключена в ликвидации активов компании по минимальным ценам с целью скорейшего погашения задолженности перед кредиторами, и нередко в привлечении управления предприятия к субсидиарной ответственности.

Какие же плюсы несёт процесс несостоятельности для компании, оказавшейся в сложном финансовом положении?

Отмечу основные:

защита экономической деятельности компании в случае принудительного исполнения судебного решения; приостановление исполнения исполнительных листов; возможность разработки графика погашения задолженности с последующими поэтапными выплатами в пользу кредиторов; возможность законного списания долгов, на погашения которых у компании не имеется ни денежных средств, ни активов; защита собственников предприятия и руководящих лиц от возможной уголовной, административной, гражданско-правовой ответственности, включая взыскание задолженности компании в субсидиарном порядке.

Принятие решения о подаче искового заявления и о выборе сценария процедуры несостоятельности возможно только после тщательного анализа финансового состояния предприятия.

Слушая вас, я понимаю, что лучше действовать, чем бездействовать.

С уверенностью на 100 % могу заявить, что ваше бездействие по данному вопросу может усугубить ваше личное финансовое положение.

Важно понять, что одной из основных фигур процесса несостоятельности является управляюший/администратор процесса, поскольку с момента подачи вами иска, именно это назначенное судом лицо будет осуществлять управление вашим бизнесом, имуществом предприятия, а также будет устанавливать основания для привлечения вас к субсидиарной ответственности.

Кстати, на прощание хотел спросить вас еще вот о чем. Физические лица. Сейчас ведь не только бизнесмены могут оказаться в ситуации, когда не могут погасить долги и проценты…

К сожалению, в сложившейся ситуации молдавское законодательство, по сравнению с тем же румынским или российским, не предусматривает несостоятельность физических лиц.

Такие положения помогли бы физическим лицам, попавшим в финансовые затруднения по объективным причинам (пандемия и экономический кризис), получить те же гарантии (перечисленные выше), что имеют юридические лица.

Из преимуществ применимых к физическим лицам от процесса несостоятельности являлись бы прекращение начисления пени и штрафных санкций, приостановление исполнения судебных решений, прекращение коллекторских требований, снятие ареста с имущества, получение гарантий правовой защиты.

Подведу итоги. Первое – лучше знать о законах, чем не знать. Второе – лучше действовать, чем бездействовать. И третье – в любой сложной ситуации найти себе доверенного адвоката – не помешает.

Павел ЗИНГАН