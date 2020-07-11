В Молдове минимум треть медучреждений в селах работает без воды, отопления и канализации

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Общество
Пандемия коронавируса показала недочеты системы здравоохранения. На заседании парламента Молдовы министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну сообщила весьма болезненную для нашей республики статистику.
- В настоящее время около 30 процентов учреждений первичной медицинской помощи в сельской местности не имеют воды и канализации, обязательных условий для оказания медицинских услуг, и более половины медицинских учреждений отапливаются печами, не имея базовых условий для деятельности зимой, - сказала министр.
Она также отметила, что угроза пандемии COVID-19 продемонстрировала насколько уязвима наша система здравоохранения.
Чрезмерное рвение по децентрализации первичной медико-санитарной помощи способствовала снижению координации и мониторинга деятельности в области оказания помощи, в том числе из-за недостатков в сборе данных.
Автор: Михаил Генчу
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