В Молдове минимум треть медучреждений в селах работает без воды, отопления и канализации

Пандемия коронавируса показала недочеты системы здравоохранения. На заседании парламента Молдовы министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну сообщила весьма болезненную для нашей республики статистику.

- В настоящее время около 30 процентов учреждений первичной медицинской помощи в сельской местности не имеют воды и канализации, обязательных условий для оказания медицинских услуг, и более половины медицинских учреждений отапливаются печами, не имея базовых условий для деятельности зимой, - сказала министр.

Она также отметила, что угроза пандемии COVID-19 продемонстрировала насколько уязвима наша система здравоохранения.

Чрезмерное рвение по децентрализации первичной медико-санитарной помощи способствовала снижению координации и мониторинга деятельности в области оказания помощи, в том числе из-за недостатков в сборе данных.

Автор: Михаил Генчу