Отмены прямых и непрямых рейсов в Италию, распространяются на наземный транспорт

МИД дал разъяснения после того, как Италия объявила, что закрывает свои границы для Республики Молдова: «Запреты также распространяются на наземный транспорт», сообщает zdg.md.

Чиновники из Министерства иностранных дел в Кишиневе официально объявили в пятницу, 10 июля, что итальянские власти полностью закрыли границы для Республики Молдова. Помимо отмены прямых и непрямых рейсов, ограничения также распространяются на наземный транспорт.

В этом контексте граждане Республики Молдова не смогут добраться до Италии каким бы то ни было способом.

«Министр здравоохранения Итальянской Республики подписал вчера Постановление, запрещающее въезд в Италию в период 9-14 июля лиц, которые в течение последних 14 дней находились или проезжали через следующие страны: Армения, Бахрейн, Бангладеш, Бразилия. Босния и Герцеговина, Чили, Кувейт, Северная Македония, Молдова, Оман, Панама, Перу, Доминиканская Республика.

Прямые и косвенные рейсы в и из стран, указанных в Постановлении, также приостановлены. Ограничения также распространяются на наземный транспорт. Единственное исключение действительно только для граждан Италии, которые могут въезжать в страну, но соблюдая правила самоизоляции дома.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова позже вернется с разъяснениями относительно условий въезда в Италию для граждан Молдовы, как только об этом уведомят итальянские власти», – указано в информационной записке, выпущенной МИДЕИ.

В четверг, 9 июля, Италия закрыла свои границы для людей, прибывающих из Республики Молдова и 12 других стран, которые считаются регионами с высоким риском распространения новых коронавирусных инфекций.