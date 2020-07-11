Обращение Додона к Нэстасе: «Вы были тем, кто протестовал все время, Майи Санду еще не было. Вы начали битву с Плахотнюком на улице...»

Президент Республики Молдова Игорь Додон утверждает, что политический подъем Майи Санду обеспечил Андрей Нэстасе, который в 2015 году спровоцировал массовые протесты против Влада Плахотнюка, потащив и ее за собой, сообщает ТРИБУНА.

Глава государства сказал, что одной из причин, по которой падает популярность Андрея Нэстасе –это то, что он «поднял» тогда Майю Санду, которая сегодня выбрала «бить» по ППДП.

«Вы были тем, кто протестовал все время, Майи Санду еще не было. Вы начали битву с Плахотнюком на улице. Вы потом восхваляли Майю в 2015 году и допустили ошибку. Я думаю, вы понимаете, что совершили эту ошибку, когда ехали с десятками тысяч людей в Кишинев, и восхваляли Майю Санду на трибуне.

И откуда пришла Майя? Видите, что она с вами делает? Но это ваша внутренняя проблема в паре АКУМ. Я понимаю, что вы в отчаянии, что ваши рейтинги падают, но это потому, что вы подняли Майю. Это ваша проблема, что в течение трех дней вы готовы на связь с бандитами», сказал Додон в ходе передачи «Президент отвечает».

Президент посоветовал Нэстасе быть повнимательнее и к тем, кто его окружает в партии, потому что они не те, кем себя выставляют.

Кристина Пендя