За маленькую собачку - большая ответственность: В Молдове работа ветеринара будет регулироваться законом

Профессиональная деятельность ветеринарного врача в Молдове будет регулироваться законом, что повлечет контроль за здоровьем животных, медикаментами и продуктами питания для них.

Деятельность ветеринарного врача будет распространяться на идентификацию, регистрацию и размножение животных, а также обязанность назначать, выпускать, продавать и применять ветеринарные фармацевтические препараты, ратициды и дезинфицирующие средства. В то же время проект предусматривает, что деятельность ветеринарного врача не будет деятельностью предпринимателя - сообщает Ziarul de garda.

Закон также предусматривает создание Коллегию ветеринаров, который, по мнению авторов, будет контролировать основные аспекты санитарно-ветеринарной деятельности и будет координировать непрерывную профессиональную подготовку специалистов. Коллегия будет представлять автономную, аполитичную и некоммерческую профессиональную организацию, в которую обязательно войдут все ветеринары из Республики Молдова. Годовой доход коллегии будет состоять из ежегодных членских взносов.

Проект также предусматривает меры дисциплинарной ответственности ветеринаров.

ЛИДИЯ ТКАЧ