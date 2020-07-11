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В центре Кишинева прошла акция "Посигналь, если против Додона"
11.07.2020

Акцию "Посигналь, если против Додона", провели активисты оппозиционной "Нашей партии" перед зданием Администрации президента. Организаторы акции вышли с плакатами "Посигналь, если против Додона", "Посигналь, если тошнит от Додона".

По их мнению, оживленная реакция проезжавших машин, является лишним доказательством негативного отношения населения к занимающему должность президента Игорю Додону и ответом на фальшивые социологические исследования, по заказу Додона.

В последующие дни акция пройдет и в других городах страны.


 
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