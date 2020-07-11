В центре Кишинева прошла акция "Посигналь, если против Додона"

Акцию "Посигналь, если против Додона", провели активисты оппозиционной "Нашей партии" перед зданием Администрации президента. Организаторы акции вышли с плакатами "Посигналь, если против Додона", "Посигналь, если тошнит от Додона".

По их мнению, оживленная реакция проезжавших машин, является лишним доказательством негативного отношения населения к занимающему должность президента Игорю Додону и ответом на фальшивые социологические исследования, по заказу Додона.

В последующие дни акция пройдет и в других городах страны.