Два молдаванина в Израиле пошли купаться в море: Их унесло таинственным течением - один спасся, а второй утонул

Бездыханное тело нашего земляка обнаружил участник спасательной экспедиции на водном мотоцикле.

Бездыханное тело 30-летнего иностранного рабочего из Молдовы было обнаружено утром в субботу, 11 июля, на побережье Лидо в Ашдоде. Оно лежало напротив пункта спасателей, сообщает vesty.co.il

Мужчина вместе со своим 27-летним приятелем, тоже гражданином Молдовы, отправился накануне вечером искупаться. Однако они попали в сильное течение. Более молодому человеку удалось выбраться на берег и вызвать спасателей, а второй пропал в воде.

Для поиска пропавшего на место были немедленно вызваны спасатели. Им помогал полицейский вертолет и лодка военно-морских сил ЦАХАЛа. Ночью поисковые работы прекратились, а утром снова возобновились. На этот раз мэрия открыла на берегу штаб по координации спасательных действий.

Спустя несколько часов поступила печальная весть: тело мужчины найдено у берега напротив будки спасателей. Как выяснилось, один из участников поисковых работ заметил его в воде в нескольких десятках метрах от берега и вытащил его на водном мотоцикле.

Его смерть была констатирована на месте.

ЛИДИЯ ТКАЧ